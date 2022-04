Mourinho vince, ma alza bandiera bianca: "Non credo alla Champions"

La sorpresa di domenica 10 aprile non è arrivata da Roma e in particolare dalla sfida del team giallorosso contro la Salernitana. La squadra campana ha infatti perso in rimonta contro il team di oMurinho all'Olimpico grazie alla rimonta giallorossa, capace di vincere 2-1 nel finale.

Roma ancora in corsa per il quarto posto e la Champions League grazie alla vittoria contro la Salernitana, arrivata con le reti di Carles Perez e Smalling tra il minuto 81 e l'84 della ripresa. Agli ospiti non è bastato il goal di Radovanovic arrivato nella prima frazione.

Al termine della gara, Mourinho ha parlato così:

"Siamo una squadra stanca, non è facile giocare giovedì e poi domenica. Gasperini sente lo stesso, è dura. L'abbiamo ribaltata con giocatori freschi, la Salernitana ha dato tutto quello che aveva e non aveva. Per loro è difficile sostenere quell'intensità difensiva per 90 minuti. Meritiamo la vittoria perchè l'abbiamo voluta".

Battibecco tra le due panchine nei concitati minuti finali:

"Nel finale loro avevano ragione, mi scuso come responsabile della mia panchina per qualche parola arrivata".

Roma a -5 dalla Juventus, ma Mourinho saluta il quarto posto

"No, non credo alla Champions. La Juventus è troppo forte e c'è un altro campionato tra quinto e ottavo posto come dimostrano le vittorie di Lazio e Fiorentina".