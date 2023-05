Mou pensa solo alla Coppa: turnover totale con il Bologna?

Il ritorno con il Bayer Leverkusen è un punto cruciale nella stagione della Roma: Mourinho col Bologna dovrebbe far giocare le seconde linee.

Bologna-Roma è il passaggio intermedio nel mezzo delle due semifinali di Europa League con il Bayer Leverkusen.

I giallorossi, che hanno vinto 1-0 all'Olimpico con il goal di Edoardo Bove, andranno al Dall'Ara per cercare di non mollare del tutto la corsa verso il quarto posto, che si è allontanato nelle ultime settimane.

Eppure, Mourinho sta pensando a una rivoluzione: a Bologna potrebbero giocare tantissimi giovani, seconde linee e giocatori poco utilizzati fin qui.

Da Svilar, portiere di riserva, fino ai giocatori della primavera che il portoghese porterà con sé in trasferta: Del Bello (portiere della primavera che è alla prima convocazione con i grandi), Keramitsis, Missori, Faticanti, Falasca e Majchrzak si aggregheranno alla rosa e chissà che non abbiano la possibilità di entrare in campo, dall'inizio o a partita in corso.

Assieme a loro anche Bove, che nelle ultime settimane è diventato un titolare, e Tahirovic, che sì, può partire titolare a Bologna.

Insomma, a pochi giorni dal crocevia di una stagione, Mourinho non vuole rischiare e cercherà di dosare le energie di giocatori ancora non al meglio, come Wijnaldum e Dybala.

Arrivare in fondo all'Europa League è un obiettivo importante e raggiungibile, per questo, secondo lo Special One, far rifiatare tutti i giocatori è la priorità assoluta, specie quando ci sono incontri così ravvicinati.