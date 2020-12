Mostra all'arbitro l'errore con il cellulare: Arslan espulso

Vantaggio del Besiktas arrivato dopo che la palla aveva superato la linea, eppure convalidato: Arslan ha mostrato l'errore, ricevendo il rosso.

La tornerà solamente nel 2021 dopo la pausa natalizia, ma in , alla pari di Premier League, e nei prossimi giorni, , si gioca regolarmente. In uno dei tre match del lunedì il , attualmente secondo in classifica, ha battuto il Sivasspor. Non senza polemiche.

Nel 3-0 andato in scena a Istanbul, infatti, il capitano avversario Arslan è stato espulso per doppia ammonizione al termine della prima frazione. Il motivo? Ha portato sul terreno di gioco un cellulare, per mostrare al direttore di gara un errore di valutazione.

Il signor Kardesler non ha avuto dubbi, rifilando al centrocampista il secondo giallo, che ha lasciato gli ospiti in dieci e sotto di un goal. Arslan, da capitano, si lamentava di come il vantaggio del Besiktas fosse stato assegnato anche dopo aver visionato il VAR, in cui in effetti si vedeva il pallone uscire completamente dal campo prima dell'assist decisivo.

Arslan non ha dimenticato l'episodio e ricevuto un cellulare dalla panchina ha mostrato a Kardesler l'immagine mentre le squadre e lo stesso direttore di gara si dirigevano negli spogliatoi: ammonizione per proteste immediata, che ha il classe 1988 non ha preso benissimo.

Il centrocampista in forza al Sivasspor ha infatti gettato il cellulare a terra e rifilato un calcio ad un cartellone pubblicitario, che ha portato Kardesler ad estrarre anche il secondo giallo e dunque il rosso, lasciando i suoi in inferiorità numerica, battuti nel secondo tempo per 3-0.

Ora Arslan rischia più giornate di squalifica per quanto successo nel 15esimo turno: un problema in più per il Sivasspor, attualmente in lotta per non retrocedere e nuovamente fermatosi dopo un ottimo periodo di forma, con due successi consecutivi prima del k.o. a Istanbul.