Moratti torna su Calciopoli e attacca Agnelli: "Si trattò di una truffa"

L'ex presidente dell'Inter risponde al "like" di Agnelli su Twitter: "Allora si trattava di una truffa, qui di un virus che ha paralizzato il mondo".

Il derby d' non passa mai di moda. Tra campo e dichiarazioni, magari anche al veleno. E se il presidente della , Andrea Agnelli, nei giorni scorsi ha messo un "like" su Twitter a un tifoso bianconero che scriveva "non vogliamo titoli a tavolino, non siamo come l' ", oggi è arrivata la risposta dell'ex proprietario nerazzurro, Massimo Moratti.

Il quale, intervistato dalla 'Gazzetta dello Sport', sicuramente non le ha mandate a dire, con chiaro riferimento a Calciopoli:

"C'è una leggerissima differenza. Allora si trattava di una truffa, qui di un virus che ha paralizzato il mondo".

Occhi puntati, poi, sul Triplete: motivo di vanto e lustro per il mondo interista. Obiettivo stagionale per la Vecchia Signora. Interruzione totale permettendo, s'intende: