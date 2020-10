Morata tutto per la Juventus: Dybala out, a Crotone giocherà lui

Non convocato dalla Spagna, Alvaro Morata è rimasto a Torino per lavorare con Pirlo: problemi intestinali per Dybala, a Crotone sarà lui il titolare.

La pausa dedicata alle nazionali ha portato via alla diversi giocatori, impegnati in giro per il mondo: non Alvaro Morata, rimasto alla Continassa per lavorare agli ordini di Andrea Pirlo.

Il tecnico bianconero ha avuto lo spagnolo tutto per sé, dettaglio non di poco conto se si considera che Cristiano Ronaldo e Dybala, convocati da e , torneranno in solo nella giornata di giovedì. Il gruppo sarà al completo solo venerdì, alla vigilia della trasferta di .

Anche Ramsey e Kulusevski hanno risposto alle chiamate di e , privando Pirlo di quasi tutta la forza lavoro offensiva durante gli allenamenti: ad eccezione di Morata, appunto, lasciato a casa dal ct spagnolo Luis Enrique.

Proprio l'ex si candida fortemente per una maglia da titolare a Crotone sabato sera, 'spinto' dai problemi intestinali di Dybala che lo hanno costretto a desistere dalla partenza per la , dove l'Albiceleste sarà di scena domani alle 22 italiane.

Una congiunzione astrale perfetta per Morata, scivolato nelle gerarchie dietro alla 'Joya' in occasione dell'incrocio con il che poi non si è disputato: in caso di regolare svolgimento, infatti, avrebbe giocato Dybala in coppia con Ronaldo, relegando lo spagnolo in panchina.

Negli occhi di tutti c'è ancora la scialba prestazione offerta all'Olimpico contro la ma, per Morata, si scorge all'orizzonte una possibilità di riscatto contro un avversario che nelle due precedenti stagioni juventine non aveva mai incontrato.