Il Monza perde Ranocchia, Stroppa: “Si tratta di un infortunio molto grave”

Il difensore del Monza, Andrea Ranocchia, ha riportato un infortunio alla caviglia nel corso della sfida di campionato con il Napoli.

Zero punti in classifica dopo due giornate e una tegola con la quale fare i conti. La trasferta di Napoli ha lasciato in eredità al Monza non solo un pesante 4-0, ma anche l’infortunio occorso ad Andrea Ranocchia.

L’ex difensore dell’Inter è stato costretto a lasciare il campo al 48’ quando, sul risultato allora sul 2-0, nel tentativo di recuperare un pallone ha compiuto un movimento innaturale con la caviglia destra.

Ranocchia è parso fin da subito molto dolorante, tanto che è stato riportato in barella negli spogliatoi. In un primo momento si è parlato di una brutta distorsione, ma il problema occorso sembra essere ben più grave.

A confermarlo è stato il tecnico del Monza, Giovanni Stroppa, dopo il triplice fischio finale ai microfoni di DAZN.

“Da quello che mi hanno detto si tratta di un infortunio molto grave, ma non so ancora di preciso quale sia l’entità. Lo portato a casa e stasera o domattina faremo gli accertamenti del caso”.

Nelle prossime ore dunque si capirà per quanto tempo il Monza dovrà rinunciare ad uno dei perni della sua difesa.