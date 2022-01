Monterosi-Bari dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

MONTEROSI-BARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Monterosi-Bari

Monterosi-Bari Data: 2 febbraio 2022

2 febbraio 2022 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: Eleven Sports

Streaming: Eleven Sports

Il Monterosi Tuscia di Leonardo Menichini sfida il Bari di Michele Mignani nella 21ª giornata del Girone C di Serie C, che sarà recuperata integralmente dopo il rinvio arrivato a fine dicembre per l'aumento dei contagi da Covid-19 in tutto il Paese.

Gli Etruschi sono attualmente quindicesimi in classifica, appena al di sopra della zona playout, con un bilancio di 5 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte, mentre i pugliesi guidano la graduatoria a quota 48 punti, con un cammino di 14 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte.

Le due formazioni nella loro storia si sono affrontate in competizioni ufficiali soltanto nella partita di andata, che ha visto i laziali sconfitti con un rotondo 4-0 allo Stadio San Nicola. Il Monterosi viene da 2 pareggi, una vittoria e una sconfitta nelle ultime 4 gare disputate, i Galletti invece hanno ottenuto 2 vittorie e 2 pareggi.

Rocco Costantino ed Emanuele Adamo sono i migliori marcatori dei laziali con 4 goal all'attivo, mentre Mirco Antenucci è il bomber del Bari con ben 13 reti realizzate. In questa pagina tutte le informazioni su Monterosi-Bari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MONTEROSI-BARI

Monterosi-Bari si disputerà la sera di mercoledì 2 febbraio 2022 nel palcoscenico dello Stadio Comunale Enrico Rocchi di Viterbo, dove i laziali disputano le loro gare casalinghe. Il fischio d'inizio della partita, che sarà il 2° confronto ufficiale fra le due formazioni, è previsto per le ore 18.00.

DOVE VEDERE MONTEROSI-BARI IN TV

La sfida di Serie C Monterosi-Bari sarà trasmessa in diretta streaming dalla piattaforma web Eleven Sports, visibile, tramite la app dedicata, anche sulle moderne smart tv, previa sottoscrizione di un abbonamento mensile o stagionale con il broadcaster.

MONTEROSI-BARI IN DIRETTA STREAMING

Naturalmente tifosi e appassionati potranno seguire Monterosi-Bari in diretta streaming con l'app di Eleven Sports anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, e su pc e notebook collegandosi con il sito ufficiale.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEROSI-BARI

Menichini dovrebbe schierare i laziali con un 3-5-2. In attacco Caon potrebbe far coppia con Ekuban. Verde e Cancellieri si candidano a presidiare le due fasce, con Parlati playmaker e Buglio e Adamo mezzali. In difesa linea a tre composta da Tartaglia, Borri e Rocchi davanti al portiere Alia.

Magnani risponderà con il classico 4-3-1-2 della capolista. In porta agirà Frattali, mentre in difesa Terranova e Celiento sono favoriti su Di Cesare per comporre la coppia centrale, a sinistra agirà Giacomo Ricci e a destra Belli è in vantaggio su Andreoni. A centrocampo Maita sarà il regista, affiancato da Scavone e Maiello nel ruolo di mezzali. Sulla trequarti spazio a Mallamo, che sosterrà un tandem d'attacco che potrebbe essere composto da capitan Antenucci e dall'italo-marocchino Cheddira, favoriti su Simeri e Citro.

MONTEROSI (3-5-2): Alia; Tartaglia, Borri, Rocchi; Verde, Buglio, Parlati, Adamo, Cancellieri; Caon, Ekuban.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Belli, Terranova, Celiento, Ricci G.; Scavone, Maita, Maiello; Mallamo; Antenucci, Cheddira.