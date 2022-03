Under 21, Montenegro-Italia 1-1: stop in trasferta per gli azzurrini

All'indomani dell'eliminazione subita dalla Nazionale maggiore contro la Macedonia del Nord, è scesa in campo la rappresentativa Under 21, impegnata contro il Montenegro per provare a qualificarsi agli Europei di scena nel 2023. Un torneo che per gli azzurrini è stato ampiamente deludente negli ultimi due decenni.

Dopo aver fatto benissimo nel gruppo F con quattro vittorie ed un pari, che hanno reso l'Italia Under 21 primatista insieme alla Svezia, che può contare su un match in più, la formazione azzurra non è andata oltre l'1-1 contro i pari età del Montenegro nel sesto match di qualificazione.

In svantaggio causa goal di Rakonjac, l'Italia è riuscita a trovare il pari due minuti dopo con Ricci (al 39'), senza però riuscire a trovare un successo che avrebbe portato gli azzurrini in vetta solitaria. Una battuta d'arresto, ma gara ravvicinata per provare a scavalcare la Svezia: tra pochi giorni, il 29 marzo, è infatti previsto l'incontro contro la Bosnia e Herzegovina.

Per l'Italia il punto ottenuto contro il Montenegro è utile anche relativamente agli scontri diretti, visto il successo di misura all'andata. Difficil però che la formazione di Vukotic possa lottare per la qualificazione agli Europei, vista la distanza di sei punti dagli azzurri. Con due match in più giocati.

IL TABELLINO

UNDER 21, MONTENEGRO-ITALIA 1-1

MARCATORI: 37' Rakonjac (M), 39' Ricci (I)

MONTENEGRO UNDER 21 (4-2-3-1): Ivezic; Pesukic, Perovic, Babic, Raznatovic; Brnovic (61' Vukotic), Janjic; Vukcevic (73' Strikovic), Divanovic, N. Krstovic; Rakonjac (73' Bojovic). Ct. Vukotic

ITALIA UNDER 21 (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Lovato, Okoli, Parisi; Ricci (63' Fagioli), Esposito, Portanova; Colombo (63' Cancellieri), Lucca (82' Yeboah), Vignato (82' Gaetano). Ct. Nicolato

Arbitro: Berke (UNG)

Ammoniti: Bellanova (I), Krstovic (M), Janjic (M),

Espulsi: -