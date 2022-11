Lewandowski ancora senza goal ai Mondiali: rigore fallito contro il Messico

E’ partito con il piede sbagliato il Campionato del Mondo di Lewandowski: il campione polacco ha fallito un rigore contro il Messico.

Non inizia nel migliore dei modi il Mondiale di Robert Lewandowski. Il campione polacco, che è una delle stelle indiscusse di Qatar 2022, nel match d’esordio della sua Polonia contro il Messico, ha infatti fallito un calcio di rigore.

E’ accaduto al 58’, quando dopo essersi guadagnato la massima punizione (trattenuta di Hector Moreno ravvisata dall’arbitro Beath grazie all’ausilio del VAR), si è presentato sul dischetto per la trasformazione.

Lewandowski, che è ancora alla ricerca del suo primo goal in un Campionato del Mondo, ha quindi calciato alla sinistra di Ochoa che, avendo intuito la traiettoria del tiro, ha respinto il pallone.

Dopo la parata del portiere messicano, si è scatenata una breve azione convulsa in area, ma che non ha portato ad alcun esito e quindi il risultato è rimasto inchiodato sullo 0-0.

0 - Robert #Lewandowski non è mai riuscito a segnare nelle sue quattro partite giocate con la #Polonia 🇵🇱 ai Mondiali, tentando 11 tiri (4 nello specchio) senza successo nella competizione. Blocco. https://t.co/c6ymXGZZT5 — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) November 22, 2022

Continua così il curioso digiuno iridato di Lewandowski che, come detto, è ancora alla ricerca del suo primo goal nella fase finale dei Mondiali.

Finora sono quattro le partite giocate dal bomber polacco ai Mondiali tra l'edizione del 2018 e quella attuale con appena 11 tiri tentati, di cui solo quattro nello specchio della porta. E il tutto contro avversari non certo irresistibili come Senegal, Colombia, Giappone e Messico. Davvero troppo poco per uno dei più grandi attaccanti europei.