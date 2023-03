Addio al Mondiale per Club: dal 2024 sarà sostituito da un nuovo torneo FIFA

Quello del 2023 sarà l'ultimo Mondiale per club: dal 2024 chi vincerà la Champions League sarà direttamente nella finale del nuovo torneo FIFA.

Dopo il Mondiale e la Supercoppa italiana cambia anche il Mondiale per club.

La competizione che per l'Europa vede protagonista la squadra vincitrice della Champions League e di cui il Real Madrid è campione in carica cambierà formato e nome a partire dal 2024, anche se ancora non si conoscono dettagli in merito.

"Poiché l’attuale versione del Mondiale per Club FIFA verrà interrotta dopo l’edizione 2023 e, data la necessità espressa dalle Confederazioni che i campioni delle loro principali competizioni per club si affrontino ogni anno per stimolare la competitività - scrive la FIFA in una nota - il Consiglio FIFA ha approvato all’unanimità il concetto strategico di una competizione annuale FIFA per club a partire dal 2024".

Ciò che cambia, in sostanza, è che l'attuale torneo sarà diviso in due tornei, uno dedicato al resto del mondo e una finale secca tra la squadra vincitrice di quel torneo intercontinentale e la squadra che alzerà la Champions League in Europa, che dunque sarà già catapultata all'ultimo atto per giocarsi il titolo di team Campione del Mondo.

"Questa competizione vedrà la partecipazione dei campioni delle principali competizioni per club di tutte le Confederazioni - si legge nel comunicato - e si concluderà con una finale che si giocherà in campo neutro, tra il vincitore della UEFA Champions League e il vincitore degli spareggi intercontinentali tra le altre Confederazioni. I dettagli su tempi e formato seguiranno a tempo debito".