Monaco-Sampdoria: dove vederla in tv e streaming

La Sampdoria affronta il Monaco nel Principato in un'amichevole ricca di spunti: ecco come seguire la partita in tv e diretta streaming.

Primo test di livello per la che vola in Principato per affrontare il in occasione della Philipp Plein Cup.

Nel corso del ritiro a Ponte di Legno, la Sampdoria ha affrontato in amichevole Sellero Novelle, Real Vicenza e Pro Patria, conquistando altrettante vittorie. Più probanti gli avversari del Monaco che nelle ultime amichevoli se lè vista contro , Braga, ed , con un bilancio di due vittorie un pareggio e una sconfitta.

La Sampdoria inizierà la stagione il prossimo 25 agosto contro la , mentre il Monaco giocherà la partita d'esordio della Ligue il 9 agosto in casa contro il .

Di seguito troverete tutto quello che c'è da sapere su Monaco-Sampdoria: dalle ultime notizie sulle formazioni a come seguire la partita in diretta tv e streaming .

MONACO-SAMPDORIA: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Monaco-Sampdoria DATA 3 agosto 2019, ore 19.30 DOVE Stade Louis II, Montecarlo TV Mediaset STREAMING Mediaset Play

ORARIO MONACO-SAMPDORIA

Monaco-Sampdoria si giocherà sabato 3 agosto alle ore 19.30 allo Stade Louis II di Montecarlo. In palio c'è la Philipp Plein Cup.

La diretta di Monaco-Sampdoria verrà trasmessa in chiaro da Mediaset sul canale 20 del digitale terrestre. Sul satellite Mediaset 20 è disponibile al canale 151.

Per vedere Monaco-Sampdoria in diretta basterà collegarsi su Mediaset Play per seguire la partita gratuitamente. Il servizio è disponibile su pc, tablet e smartphone scaricando l'app apposita.

MONACO (4-2-3-1): Lecomte; Sidibé, Jemerson, Panzo, Ballo-Touré; Henrichs, Golovin; Gelson, Fabregas, Boschilia; Sylla.

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Depaoli, Murillo, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella, Maroni.