Il Monaco scherza col Barcellona: "Se serve un consiglio per battere il PSG scrivici"

Il Monaco ha battuto il PSG sia all'andata che al ritorno in Ligue 1: su Twitter 'l'invito' al Barcellona su come superare i parigini in Champions.

Ligue 1 sempre più entusiasmante al vertice: le prime quattro sono racchiuse in sei punti e lo stop del PSG al 'Parco dei Principi' contro il Monaco non ha fatto altro che rendere più incerta la lotta per il titolo.

I parigini si trovano al terzo posto, a -4 dal Lille capolista e con la consapevolezza di aver sbagliato l'approccio in un match dall'importanza notevole: un po' come accaduto all'andata, quando i monegaschi riuscirono nell'impresa di ribaltare una situazione di doppio svantaggio passando dallo 0-2 al 3-2.

Sei punti in due partite contro Mbappé e compagni per il Monaco che, al termine dell'incontro di ieri sera, con l'account Twitter in lingua spagnola ha scherzato col Barcellona, prossimo avversario del PSG nel ritorno degli ottavi di Champions League.

¡Le ganamos al PSG en la ida y en la vuelta! 🔥



Barcelona, si necesitan un consejo envíenos un DM. 📩 pic.twitter.com/nFZomjPeK9 — AS Monaco ES 🇲🇨 (@AS_Monaco_ES) February 21, 2021

"Abbiamo battuto il PSG all'andata e al ritorno! Barcellona, se serve un consiglio inviaci un messaggio privato".

E il Barcellona avrebbe bisogno di più di un consiglio per strappare la qualificazione ai quarti: sarà un compito al limite dell'impossibile cancellare l'1-4 dell'andata, paragonabile un po' al 6-1 del 2017 quando, però, la seconda sfida si giocò al 'Camp Nou' e non in Francia.