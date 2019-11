Monaco, altro infortunio per Pellegri: era da poco tornato in campo

Pietro Pellegri è costretto nuovamente a fermarsi per infortunio. Da gennaio 2018, è riuscito a collezionare solo sei apparizioni col Monaco.

Quello che sta vivendo Pietro Pellegri non è probabilmente un periodo semplice. Il gioiello del , quando sembrava finalmente essersi messo alle spalle una lunga serie di infortuni che ne hanno fortemente condizionato il rendimento negli ultimi mesi, è infatti costretto a fermarsi di nuovo a causa di un nuovo problema fisico.

A confermarlo è stato il club del Principato attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

“Pietro Pellegri ha riportato una lesione muscolare alla coscia destra”.

Come annunciato dal tecnico del Monaco, Leonardo Jardim, i tempi di recupero non sono ancora noti.

“Si è fatto male giovedì e non so quando rientrerà”.

Approdato al Monaco nel gennaio del 2018, a fronte di un esborso da circa 30 milioni di euro (bonus compresi), l’ex gioiello del (il più giovane giocatore ad aver mai esordito in , nonché il terzo marcatore più precoce del massimo campionato italiano), Pellegri in questo lasso di tempo è riuscito a giocare appena 6 partite in per un totale di 101’ in campo con una rete all’attivo.

L’attaccante italiano non scende in campo da settembre 2018 ed era tornato a disposizione di Jardim solo da pochi giorni.