Un Chelsea-Real Madrid decisamente difficoltoso per Eder Militao, centrale di difesa titolare dei Blancos. Davanti alle offensive dei Blues padroni di casa, infatti, il giocatore brasiliano ha sbandato pericolosamente, rischiando a più riprese di favorire la squadra di Tuchel, Campione d'Europa.

Dopo appena 14 minuti Militao è stato tra l'altro ammonito dal direttore di gara francese Turpin in seguito ad un fallo al limite su Havertz. L'ex Porto aveva controllato malamente un retropassaggio, costringendo lo stesso al fallo per evitare l'entrata in area dell'avversario.

Il giallo di Militao porterà il difensore di Ancelotti a saltare il ritorno dei quarti in quel del Bernabeu: al pari di Loftus-Cheek era infatti l'unico giocatore diffidato tra le due squadre. Al suo posto, nel match di ritorno, ci sarà probabilmente Nacho, in panchina nella sfida d'andata a Stamford Bridge.

Per Militao, tra l'altro, anche problemi fisici nella prima frazione di Chelsea-Real Madrid: rientrato in campo dopo l'intervento dello staff medico, è stato sostituito da Nacho causa mancati miglioramenti delle sue condizioni nella ripresa.