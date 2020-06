Milik-Napoli in bilico: finale contro il suo futuro?

Il rinnovo col Napoli in alto mare, le parole di Giuntoli, l'accostamento alla Juve: per Milik, la finale di Coppa Italia può significare tanto.

Erede di Higuain, due crociati rotti, l'esplosione di Mertens centravanti. La storia di Arkadiusz Milik al lo ha trasformato da uomo-goal a bomber senza 'plus', con un futuro che potrebbe essere lontano da Fuorigrotta.

Qualora il polacco si togliesse l'azzurro di dosso le offerte di certo non mancherebbero, ma per il momento si ragiona sui rumors e va capito quanta voglia hanno le parti di proseguire insieme un rapporto iniziato nel 2016.

Rumors come quelli che accostano Milik alla Juventus, rivale del Napoli nella finalissima di Coppa Italia. A Sarri il 99 è sempre piaciuto, poi l'invenzione di 'Ciro' terminale offensivo per sopperire al grave infortunio di Arek che lo ha relegato a vice-Mertens (gerarchia ribaltata a tratti da Ancelotti e inizialmente con Gattuso), ma la stima per il ragazzo non è mai stata in discussione.

Ecco spiegata la pista Milik- , nata in mezzo al possibile addio di Higuain a 'Madama' (Pipita di cui raccoglierebbe il testimone proprio come 4 anni fa) e ai discorsi in alto mare col club di De Laurentiis sul contratto in scadenza nel 2021. A dimostrarlo, le recenti parole del ds Giuntoli a 'Sky'.

"Stiamo parlando con i suoi agenti, pensiamo a breve di risolvere la cosa in un senso o nell'altra. Se non volesse rimanere andrà sul mercato e poi noi dovremo cercare un attaccante da acquistare, poi si vedrà se giovane o più navigato".

Milik-Napoli è un rebus, Milik- un intrigo: nel frattempo spazio all'incrocio di dove contendersi la Coppa, con l'ex - possibile titolare in caso di forfait di Mertens - che di fronte rischia di trovarsi il suo futuro e il match dell'Olimpico diventare uno spartiacque su ciò che è e ciò che potrebbe essere.

In scadenza tra un anno, trattative col Napoli in stallo, il rinnovo imminente di 'Ciro', l'acquisto di Petagna: tutti fattori che consentono di immaginare Arek - 46 goal in 110 partite tra gioie e dolori son tanti, sia chiaro - pronto a traslocare una volta conclusa questa tormentata stagione. Alla Juve? Chissà, per adesso Milik si limita a sfidarla.