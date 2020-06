Giuntoli annuncia: "A breve l'ufficialità del rinnovo di Mertens"

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del , ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport', raccontando a tutto tondo il calciomercato del Napoli. Primo argomento trattato, inevitabilmente, il rinnovo di Dries Mertens che è in dirittura d'arrivo.

"Giocatori in scadenza di contratto? Per Mertens siamo abbastanza avanti, abbiamo la voglia di tenerlo e lui vuole continuare con noi. A breve ci sarà l'annuncio. Mertens all' ? La paura di perderlo c'è stata, ma lontano da Napoli non è mai stato. Callejon? Stiamo aspettando, lui ci farà sapere. C'è uno scambio di opinioni continue ed un buon rapporto. In ogni caso finirà la stagione con noi".