Pioli insoddisfatto: "Due punti persi, volevamo vincere"

Il tecnico del Milan ha parlato dopo il pari di San Siro contro l'Udinese: "Ho visto determinazione e mancanza di lucidità".

Dopo il successo contro la Roma, il Milan non riesce a confermarsi in quel di San Siro. I rossoneri hanno tra l'altro rischiato di perdere contro l'Udinese, visto il rigore di Kessié all'ultimissimo secondo che ha riportato il risultato in parità dopo il vantaggio di Becao.

La squadra meneghina compie solo un piccolo passo verso l'Inter, che giocherà la propria gara giovedì contro il Parma. Ora per i nerazzurri la possibilità di staccare i rivali di ben sei lunghezze: un vantaggio decisamente consistente a inizio marzo.

Pioli, tecnico del Milan, ha parlato così a fine gara ai microfoni di DAZN:

"Due punti persi? Giusto, volevamo vincere. Peccato. Sapevamo che avremmo trovato difficoltà contro una squadra che si chiude tutta dietro. Ho visto determinazione e mancanza di lucidità. È mancata qualità e ritmo, non rabbia e determinazione".

Oltre al mancato successo anche il k.o di Tonali:

"E' uscito precauzionalmente perché ha sentito un flessore un po’ diverso rispetto all’altro".

Sul goal di Becao, errore di Donnarumma decisivo:

"Non abbiamo ancora parlato. Ci ha salvato tante volte. Ora dobbiamo provare a riprendere la nostra corsa. Un mezzo risultato positivo, pensiamo alla prossima gara”.

Il Milan è in difficoltà con sfidanti come l'Udinese:

"Ogni partita fa storia a sé. Domenica abbiamo trovato un avversario che voleva giocare, l’Udinese invece loro fanno questo tipo di partita. Dovevamo trovare più duelli, l’unico duello che siamo riusciti a vincere nel primo tempo è l’azione da gol di Castillejo".

Su Ibra in panchina: “Non siamo usciti soddisfatti da questa gara, lui come tutti gli altri”.