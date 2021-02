Pioli non si nasconde: "Non il momento migliore, ma era importante passare"

Il tecnico del Milan ha commentato il passaggio agli ottavi di Europa League: "Cerco di stare vicino ai miei giocatori e di spronarli".

Con il minimo sforzo, il Milan è agli ottavi di Europa League. Rossoneri non ancora al meglio, ma comunque alla fase successiva del torneo dopo il pareggio per 1-1 a San Siro contro la Stella Rossa. Basta questo risultato causa goal in trasferta, visto il 2-2 dell'andata.

In attesa del sorteggio degli ottavi previsto a marzo, il Milan ottiene un altro avanzamento in stagione, continuando a sognare il successo in Europa League dopo essere partito dai preliminari. Insieme ai rossoneri alla fase successiva anche la Roma, oltre a big come il Manchester United.

Al termine di Milan-Stella Rossa ha parlato il tecnico rossonero Pioli:

"La squadra è mentalmente matura, è chiaro che non siamo nel nostro momento migliore. I risultati positivi ci hanno dato fiducia, qualcosina è venuta meno. Abbiamo fatto una gara seria, ci dispiace non aver gestito bene il vantaggio, ma era importante passare il turno".

Nonostante l'eliminazione dalla Coppa Italia e il -4 dall'Inter, Pioli non ha dubbi:

"Il bicchiere è ancora colmo di positività, l'Europa League è un nostro obiettivo. Abbiamo avuto le occasioni a differenza dell'andata, non ci siamo accontentati".

Obiettivamente il Milan è comunque lontano dalla miglior forma autunnale:

"Cerco di stare vicino ai miei giocatori e di spronarli, quando c'è stato bisogno di dire le cose lo abbiamo fatto. La responsabilità ci sta mettendo un po' il freno e non dev'essere così. Siamo una squadra giovanissima, deve passare anche da queste difficoltà".

Qualche problemino anche a livello tattico per il Milan: