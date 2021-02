Le squadre qualificate agli ottavi di Europa League

Tutte le squadre qualificate agli ottavi di Europa League: Tottenham, Arsenal, Shakhtar ed Ajax pronte a lottare per il titolo.

La prima squadra a staccare il biglietto per gli ottavi di finale di Europa League è stato il Tottenham di Mourinho, che ha vinto entrambe le gare contro il Wolfsberg (1-4 all'andata e 4-0 al ritorno). Dopo gli Spurs, il giovedì ha portato tutte le altre: in sedici si giocheranno il torneo.

Tra queste non ci sarà il Napoli, eliminato allo Stadio Diego Armando Maradona: agli azzurri non è bastata la vittoria per il passaggio del turno: continua così il deludente 2021 per la formazione partenopea. Avanti dunque il Granada, alla pari dei connazioali del Villarreal.

Giocherà a sorpresa gli ottavi anche il Molde dopo aver eliminato l'Hoffenheim. La squadra tedesca non è stata l'unica a cadere tra le potenziali mine vaganti del torneo, visto che neanche Lille e Benfica giocheranno la prossima fase: avanti l'Arsenal di misura insieme ad Ajax, Shakhtar Donetsk e Rangers.