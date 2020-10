Milan senza Rebic: salta Inter e Celtic, speranze per la Roma

Rebic non è ancora pronto dopo l'infortunio al gomito e salterà le prossime due partite. Il Milan spera di recuperarlo per la gara contro la Roma.

Niente da fare per Ante Rebic. L'attaccante croato, vittima di un infortunio al gomito contro il , non sarà a disposizione di Pioli per il Derby.

Il dovrà fare a meno di Rebic anche nella prima gara della fase a gironi di contro il , mentre i rossoneri sperano di recuperarlo per la .

Lo staff medico non ha dato l'ok per il ritorno in campo del croato, che adesso continuerà la terapia conservativa e all'inizio della prossima settimana verrà sottoposto a nuovi controlli.

Altre squadre

Rebic ha già saltato le partite contro Rio Ave e prima della sosta. Al suo posto si giocheranno una maglia Castillejo, Brahim Diaz e Saelemaekers che probabilmente si alterneranno nei tre dietro Ibrahimovic.

Lo svesede infatti ha ormai completamente superato il coronavirus e già contro l' tornerà al centro dell'attacco rossonero.