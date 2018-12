Milan, secondo 0-0 consecutivo: non accadeva dal 2006

Nelle ultime due gare contro Torino e Bologna il Milan non è andato a segno: uno score negativo che non si ripeteva da 12 anni.

Altra partita, altro 0-0 per il Milan. Dopo il pareggio casalingo contro il Torino della scorsa settimana, i rossoneri non sono andati a segno nemmeno a Bologna.

In Serie A si tratta di una rarità, visto che il Milan non pareggiava due partite 0-0 consecutivamente dal lontano 2006, ben dodici anni fa.

0 - Il Milan ha chiuso due incontri di Serie A consecutivi senza segnare né subire gol per la prima volta da ottobre 2006. Vuoto. #BolognaMilan — OptaPaolo (@OptaPaolo) 18 dicembre 2018

Nonostante un 4-4-2 offensivo, con la presenza in contemporanea di Higuain, Cutrone, Suso e Calhanoglu, i rossoneri hanno creato pochissimo contro il Bologna e in generale stanno avendo parecchie difficoltà ad andare in goal.

Se guardiamo infatti le ultime sette partite tra campionato ed Europa League, salta subito all'occhio come il Milan abbia segnato solamente cinque reti, due delle quali in un'unica partita contro il Parma.

A questo bisogna aggiungere la preoccupante involuzione di Higuain, che nelle ultime sette partite disputate non ha segnato nemmeno un goal. L'ultima rete del Pipita risale allo scorso 28 ottobre contro la Sampdoria, ormai quasi 2 mesi fa.