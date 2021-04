Milan-Sampdoria, follia di Hernandez: Quagliarella non perdona

Erroraccio di Hernandez nel secondo tempo di Milan-Sampdoria: passaggio in orizzontale per Quagliarella che beffa Donnarumma.

Il Milan evita quantomeno la sconfitta contro la Sampdoria, passata in vantaggio grazie a Quagliarella e ripresa da uno spunto del nuovo entrato Hauge. Blucerchiati in dieci per l'espulsione di Adrien Silva.

Ma la rete doriana è viziata da un clamoroso errore commesso da Theo Hernandez, autore di un passaggio in orizzontale sanguinoso trasformatosi in 'assist' per il 38enne attaccante che, con un delizioso pallonetto, ha superato Donnarumma fuori dai pali.

Una vera e propria follia del francese, costata tre punti che avrebbero permesso di portarsi momentaneamente a -3 dall'Inter, impegnata stasera nella trasferta del 'Dall'Ara' di Bologna.

Non il miglior rientro in campo per il Milan dopo la sosta delle nazionali che, ancora una volta, si è dimostrata essere un terno al lotto nelle dinamiche del campionato, dove ogni dettaglio può fare la differenza.