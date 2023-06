Il Milan cerca la ‘rivincita’ di mercato con l’Inter: obiettivo Frattesi, Colombo possibile contropartita

Superato al fotofinish per Thuram, il Milan è alla ricerca di riscatto sul mercato: come l’Inter vuole Frattesi per il centrocampo.

“Io ho scelto la squadra. E sono sicuro che il mio procuratore troverà il modo di accontentarmi”.

Musica e parole di Davide Frattesi, uno dei protagonisti assoluti di questa sessione di calciomercato. Il centrocampista del Sassuolo, in un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha svelato di aver già deciso in quale squadra giocare a partire dalla prossima stagione, non resta ora che vedere se i suoi desideri diventeranno realtà.

Sì perché non è solo uno dei giocatori più ambiti in assoluto, ma si ritrova ad essere anche uno dei protagonisti di un Derby della Madonnina di mercato che, dopo il caso Thuram, è diventato più acceso che mai.

Come è noto, l’Inter è riuscita a ‘bruciare’ il Milan al fotofinish e a far suo l’attaccante francese quando ormai non si attendeva altro che il suo approdo in rossonero e, di conseguenza, proprio Frattesi potrebbe diventare il profilo ideale per prendersi una clamorosa ‘rivincita’.

Sia Inter che Milan hanno messo da tempo nel loro mirino il centrocampista che, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il Sassuolo valuta non meno di 40 milioni di euro.

La corsa che conduce al suo cartellino è già partita e potrebbe comprendere anche altre squadre e l’Inter si è mossa in netto vantaggio su tutte.

Un vantaggio al momento annullato dal fatto che prima va ceduto Marcelo Brozovic (piace in Arabia Saudita ed al Barcellona) per fargli posto in mediana.

Da questo punto di vista il Milan il posto lo avrebbe già pronto (o quasi) visto che Tonali è vicinissimo al trasferimento al Newcastle, anzi a Frattesi potrebbe essere promesso un ruolo da elemento fondamentale in futuro.

C’è inoltre un altro fattore che rilancia il Milan (che tra l’altro con la cessione di Tonali potrebbe contare su molto contante): i rossoneri hanno in casa una contropartita che fa gola a Sassuolo.

Al club neroverde piace infatti Lorenzo Colombo, attaccante di proprietà del club meneghino che nell’ultima stagione ha militato nel Lecce. Il Milan deve decidere se puntare su di lui, se venderlo o prestarlo, quello che è certo è che il suo futuro potrebbe essere legato a quello di Frattesi, collega con il quale condivide anche lo stesso agente (che tra l’altro anche lo stesso di Tonali).