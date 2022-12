Il centrocampista belga è tornato in campo dopo 73 giorni dalla lesione del legamento collaterale mediale: in campo 45 minuti in Arsenal-Milan.

La luce alla fine del tunnel. 73 giorni dopo Alexis Saelemaekers rivede il campo. Il centrocampista del Milan è tornato sul rettangolo verde di gioco. La fine del calvario per l’ex Anderlecht, fuori dal 1° ottobre scorso a causa della lesione parziale del legamento collaterale mediale. Un infortunio rimediato in occasione della trasferta del ‘Diavolo’ sul campo dell’Empoli, decisa nei minuti di recupero dalla prima rete tra i professionisti di Ballo-Touré.

Saelemaekers è sceso in campo nel primo tempo della sfida della Dubai Super Cup contro l’Arsenal, vinto dai ‘Gunners’ per 2-1 grazie alle reti di Odegaard e Nelson, prima della rete di Tomori. Successo degli inglesi anche ai calci di rigore, come previsto dal regolamento della competizione: un ulteriore punto per l’Arsenal, che ha vinto la lotteria dei rigore col risultato di 4-3 con l’errore decisivo di Rade Krunic.

Il rientro di Saelemaekers rappresenta un’ottima notizia per Stefano Pioli. Il belga ex Anderlecht aveva inizia bene la stagione con due goal nella fase a gironi di Champions League, contro Dinamo Zagabria e Salisburgo, e un assist in campionato, nel pari per 1-1 al Gewiss Stadium di Bergamo contro l’Atalanta.

Poi l’infortunio al collaterale nella gara di Empoli, che ha interrotto il buon momento del classe 1999 e lo ha costretto a restare ai box per oltre due mesi.

Ora lo stop è solo un brutto ricordo. Saelemaekers è pronto a scalare nuovamente le gerarchie di Pioli e riconquistarsi un posto da titolare. Una pedina importante per i rossoneri in vista della ripresa del campionato, con il tecnico del ‘Diavolo’ che potrà contare sulla duttilità del numero 56 nella seconda parte di stagione.