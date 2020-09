Il Milan parte bene, Pioli non si accontenta: "Vogliamo i gironi"

Il supera affanni l’ostacolo Shamrock Rovers con un 2-0 che porta le firme di Ibrahimovic e Calhanoglu e, non solo inizia nel migliore dei modi la nuova stagione, ma si garantisce l’approdo al terzo turno preliminare di dove affronterà i norvegesi del Bodø/Glimt .

Stefano Pioli , parlando a fine gara ai microfoni di Sky , non ha nascosto la sua soddisfazione.

“La nostra è stata una prova molto positiva. Abbiamo affrontato un avversario che era in una condizione fisica migliore della nostra, avevo il timore della prima partita dopo diverse settimane, ma non ho mai avuto timore sull’identità della squadra. Non era facile, ma abbiamo comandato la partita, anche se dobbiamo crescere ancora. E’ da gennaio che questo Milan dimostra di essere di alto livello”.