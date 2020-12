Milan, Pioli sicuro: "Ibrahimovic tornerà più forte di prima"

L'allenatore del Milan in conferenza stampa parla anche delle condizioni di Rebic: "Ha avuto problemi ad un piede, si è allenato a parte".

Il dovrà difendersi dagli attachi delle rivali, in primis, in una situazione di emergenza legata a Zlatan Ibrahimovic. La guida della squadra, il vero leader del gruppo, si è fatto male nuovamente e tornerà solo nel 2020, da capire poi quando nel dettaglio.

Domenica ci sarà l'importante e complicata sfida contro il . Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro i neroverdi, presentando la partita.

"Sicuramente affrontiamo una squadra che sta bene in campo, ha fatto molti risultati all'inizio, segnando tanti goal. Ora hanno recuperato anche giocatori importanti nel reparto offensivo. Hanno grande qualità e sono ben allenati. Dovremo essere lucidi dal punto di vista tattico, per capire quando potremo essere offensivi e quando dovremo attendere".

Poi Pioli passa inevitabilmente nel parlare dell'infortunio di Zlatan Ibrahimovic.

"Ieri è stata una giornata particolare e difficile. Prima dell'allenamento di ieri eravamo convinti che lui potesse essere a disposizione almeno per uno spezzone di gara. Poi c'è stato questo intoppo e sono molto dispiaciuto per lui. Aveva una grande voglia di tornare e aiutare la squadra. Ma succede, lui tornerà più forte di prima perché è un campione".

Ed i problemi non finiscono qui, perché anche Rebic è in leggero rischio in vista della partita contro il Sassuolo. Per Kjaer invece si fa lunga.

"Rebic è stato sostituito mercoledì perché aveva un dolore al piede, in questi giorni si è allenato in disparte. Oggi abbiamo la rifinitura e spero che sia in grado di allenarsi con la squadra. Kjaer come sta? Sono passati solo 15 giorni, difficile che ci sia per la partita di mercoledì, però sta bene ed è la cosa più importante".

Dopo l'infortunio di Ibrahimovic, il Milan tornerà sul calciomercato?

"Il faccia a faccia con la società c'è stato prima di queste ultime due partite. Il mercato si sta avvicinando ed è ovvio che noi parliamo. Ma non è l'infortunio di Ibrahimovic a modifiare le nostre strategie. Se ci sarà la possibilità di migliorare questo organico, lo faremo sicuramente".

Elogio anche per Tonali, che sta giocando parecchio dopo l'infortunio di Bennacer.

"La crescita di Tonali è continua, è un giocatore diverso rispetto a Bennacer ma è un centrocampista completo. Adesso sta giocando con continuità e questo gli sta servendo, è ancora giovane ma ha un potenziale enorme".

Infine, Pioli riporta tutti alla realtà: questa squadra segna due goal a partita anche senza Ibrahimovic.