Milan, Pioli e Murelli positivi: chi va in panchina contro il Napoli?

Il Milan non potrà contare su Pioli e Murelli a Napoli. Entrambi sono stati fermati da Covid e a sostituirli al San Paolo sarà Daniele Bonera.

Prima Stefano Pioli e poi Giacomo Murelli. Il Covid-19 si è abbattuto sullo staff tecnico del . Dopo la positività dell’allenatore rossonero comunicata dal club nella giornata di sabato, anche il suo vice è costretto a fermarsi poiché risultato positivo al tampone.

Entrambi non potranno quindi sedersi in panchina nella prossima sfida di campionato in programma domenica 22 novembre al San Paolo contro il e quindi è lecito chiedersi chi guiderà formalmente la squadra.

Lo staff di Pioli comprende anche Davide Lucarelli, Gianmarco Pioli, Luciano Vulcano e Daniele Bonera come collaboratori tecnici e, a sostituire sia l’allenatore in prima che il suo vice, sarà proprio quest’ultimo.

Altre squadre

Bonera infatti ha da poco superato il corso per Allenatore Professionista di Prima Categoria - Uefa Pro ed ha quindi ottenuto l’abilitazione necessaria per sedersi in panchina.

Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo

CHI E’ DANIELE BONERA

Quello di Daniele Bonera è ovviamente un nome estremamente noto a tutti gli appassionati di calcio italiani. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del , ovvero la squadra della sua città, proprio con le Rondinelle ha esordito tra i professionisti giocando cinque partite nel campionato di Serie B nella stagione 1999-2000.

Diventato titolare nell’annata successiva in , dopo altre due stagioni a Brescia nel 2002 si è trasferito al , dove si è imposto come uno dei difensori emergenti più importanti del panorama calcistico italiano.

Nel 2006 l’approdo al Milan, club nel quale è rimasto per nove stagioni vincendo un campionato, una Supercoppa , una , una Supercoppa Europea ed un Mondiale per Club.

Pilastro dell’Italia U21 campione d’Europa a 2004, ha fatto parte del giro della Nazionale maggiore per anni, totalizzando 16 presenze tra il 2001 del il 2008.

Nel 2015 l’inizio di una nuova avventura in al , squadra con la quale ha chiuso la sua carriera da calciatore nel 2019.

IL RITORNO AL MILAN

Annunciato l’addio al calcio giocato a 38 anni, Bonera già nell’estate del 2019 ha fatto il suo ritorno al Milan per entrare a far parte dello staff tecnico di Marco Giampaolo.

Quando l’attuale allenatore del è stato esonerato nell’ottobre del 2019, Bonera è stato confermato nel comparto tecnico entrando a far parte dello staff di Stefano Pioli.

A settembre 2020 l’acquisizione dell’abilitazione Uefa Pro insieme ad altri ex calciatori tra i quali Andrea Pirlo, Luca Toni, Thiago Motta, Christian Chivu, Paolo Montero, Vincenzo Italiano, Emiliano Bigica, Morgan De Sanctis e Mohamed Kallon.