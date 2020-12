Milan-Parma, guai per Pioli: ko Bennacer e Gabbia

Matteo Gabbia fuori dopo 5' di Milan-Parma per un trauma al ginocchio sinistro, nella ripresa ko anche Ismael Bennacer per noie muscolari.

Brutte notizie per Stefano Pioli in chiave infortuni da - : Matteo Gabbia costretto al cambio obbligato per un problema al ginocchio sinistro, noie muscolari per Ismael Bennacer.

Il giovane difensore, schierato titolare al posto dell'infortunato Kjaer, ha dovuto abbandonare il campo dopo 5 minuti in seguito a un duro contrasto: Gabbia è rimasto a terra dolorante, con lo staff sanitario che ha mimato il gesto della sostituzione.

L'articolo prosegue qui sotto

Nulla da fare per il 'partner' di Romagnoli nel posticipo coi ducali: al suo posto Kalulu, arrivato in estate dal Lione, che nelle gerarchie di Pioli pare aver sorpassato Leo Duarte.

Altre squadre

L'entità del guaio fisico rimediato da Gabbia, verrà valutata nelle prossime ore, ma come filtra dal Milan la prima diagnosi parla di trauma contusivo-distorsivo al ginocchio.

Nella ripresa, ko anche Bennacer: un problema muscolare ha fermato il centrocampista algerino, rilevato da Tonali nel quarto d'ora finale. Anche in questo caso, decisivi gli esami. Secondo 'Sky Sport', si teme uno stiramento.