Milan-Parma, le formazioni ufficiali: Brahim Diaz sulla trequarti

Le formazioni ufficiali di Milan-Parma: Pioli sceglie l'ex Real Madrid a supporto di Rebic, con Calhanoglu spostato a sinistra.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Calhanoglu; Rebic.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Karamoh, Cornelius, Gervinho.

In vetta alla , il prova a rispondere ai risultati delle altre big e allungare in vetta in vista dell'infrasettimanale. Ancora senza Ibrahimovic, i rossoneri affrontano il di Liverani in ripresa, con quattro punti ottenuti nelle ultime due gare di campionato.

Classico 4-2-3-1 per il Milan, ancora senza Ibrahimovic: Rebic riferimento offensivo con Castillejo, Brahim Diaz e Calhanoglu alle sue spalle. Bennacer riprende posto a centrocampo, Calabria terzino destro con Gabbia centrale.

Tridente per il Parma con Karamoh e Gervinho ai lati di Cornelius. Out Kucka, Hernani e Kurtic in mediana con Brugman. Gagliolo a sinistra e Iacoponi a destra nella difesa a quattro.