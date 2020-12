Milan-Parma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Milan capolista ospita il Parma nell'undicesima giornata di Serie A: dalle formazioni alle indicazioni su come guardare la gara in tv e streaming.

MILAN-PARMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 13 dicembre 2020

13 dicembre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Archiviato il girone di il Milan di Pioli può dedicarsi al campionato per blindare il primo posto e i cinque punti di distacco dall' : i rossoneri stanno attraversando un ottimo momento e arrivano da tre successi di fila ottenuti contro , e .

A San Siro arriva un Parma che è tornato a muovere la classifica dopo un periodo di difficoltà: gli emiliani hanno infatti conquistato quattro punti negli ultimi due turni con la vittoria sul in trasferta e il pareggio casalingo contro il .

Una sfida comunque delicata per entrambe le formazioni: i rossoneri non devono fallire se vogliono tenere a distanza le inseguitrici, mentre gli ospiti devono assolutamente continuare a fare punti per non essere invischiati nuovamente nella zona retrocessione.

Altre squadre

In questa pagina tutte le informazioni su Milan-Parma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MILAN-PARMA

Milan-Parma si giocherà domenica 13 dicembre 2020 alle ore 20:45 nel teatro dello Stadio Giuseppe Meazza in San Siro, a Milano.

Milan- sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport (numero 202 e 249 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Gli abbonati Sky potranno seguire Milan-Parma anche in diretta tramite la piattaforma Sky Go. La gara potrà essere infatti vista sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'apposita applicazione, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma.

L'alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand, che permette di vedere diversi eventi sportivi, fra cui le partite della Serie A, acquistando uno dei pacchetti relativi proposti.

Grazie apotrete seguireanche tramite unasul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti in tempo reale della gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti del match.

In attesa del pieno recupero di Zlatan Ibrahimovic, Pioli schiera ancora Rebic come punto di riferimento offensivo: alle spalle del croato i due esterni Saelemaekers e Brahim Diaz (ma occhio al caldissimo Hauge), con la qualità del trequartista Calhanoglu. In mediana ancora Tonali accanto a Kessié, stante la perdurante indisponibilità di Bennacer. In difesa Gabbia prende posto accanto a Romagnoli per sostituire l'infortunato Kjaer.

L'articolo prosegue qui sotto

Ancora una lunga lista di assenze in casa Parma, che si affida in attacco al terzetto formato da Karamoh, Gervinho e Cornelius. Centrocampo con Hernani e Kurtic ai lati del playmaker Scozzarella, in difesa confermati Bruno Alves e Osorio, mentre è ballottaggio tra Busi e Iacoponi per la maglia di terzino destro.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Rebic.

PARMA (4-3-2-1): Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Karamoh, Gervinho; Cornelius.