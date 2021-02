Il Milan è una macchina da goal: per numeri così importanti si deve tornare ad Ancelotti

Il Milan ha segnato 45 reti in 21 turni di campionato, più del doppio di un anno fa. I rossoneri viaggiarono a queste medie nell’annata 2005/06.

Il Milan aveva bisogno di una vittoria per rispondere all’Inter e riprendersi la vetta della classifica e la vittoria, tanto meritata quanto netta, è arrivata domenica pomeriggio contro il Crotone.

Imponendosi a San Siro con un eloquente 4-0, la compagine guidata da Stefano Pioli, non solo si è ripresa il primato in solitaria, ma si è anche confermata un’autentica macchina da goal.

I numeri da questo punto di vista non mentono: sono 45 le reti realizzate in 21 partite di campionato, cosa questa che fa dei rossoneri la terza squadra più prolifica del torneo dopo Inter (51 goal fatti) e Atalanta (48).

Per ritrovare un Milan così incisivo e capace di toccare quota 45 goal nelle prime 21 giornate di Serie A, bisogna tornare alla stagione 2005/06, quando le reti realizzate in quel caso furono 47.

45 - Era dalla stagione 2005/06 che il #Milan non realizzava 45 gol dopo le prime 21 gare stagionali in #SerieA – 47 in quel caso. Tornado.#MilanCrotone #SerieATIM — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 7, 2021

Era quella una squadra guidata da Carlo Ancelotti che poteva contare su un reparto d’attacco estremamente prolifico, visto che furono ben quattro i giocatori capaci di andare in doppia cifra: Shevchenko con 19 reti, Gilardino con 17, Kakà con 14 e Inzaghi con 12.

Alla fine di quel torneo i goal complessivi furono 85, ovvero più di qualunque altra squadra.

Ma a rendere i numeri di questa stagione impressionanti è soprattutto il paragone con quanto fatto dal Milan solo un anno fa. Dopo 21 turni della stagione 2019/20, i goal messi a segno dai meneghini dopo 21 turni erano stati 22. Ovvero poco più di uno a partita.

Era quella una squadra che aveva vissuto una prima parte di stagione complicata (culminata con l’esonero di Marco Giampaolo e l’approdo in panchina di Stefano Pioli) e che ovviamente fino al 6 gennaio non aveva potuto contare sui goal di uno Zlatan Ibrahimovic (il suo ritorno in rossonero venne formalizzato il 2 gennaio), ma la differenza in termini realizzativi maturata in dodici mesi resta comunque eccezionale.