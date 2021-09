Milan-Lazio, le pagelle: Leao spacca la partita, Immobile in serata no

Tutti i voti di Milan-Lazio: Rebic uomo assist, Romagnoli risponde alla grande, Tonali in grande crescita, nella Lazio si salva solo Pedro.

PAGELLE MILAN

MAIGNAN 6 - Nessun intervento da highlights, sicuro e attento tra i pali.

CALABRIA 6,5 . Solito, diligente lavoro sulla fascia destra, impreziosito da alcuni interventi difensivi di notevole fattura.

TOMORI 6,5 - Insieme a Romagnoli tiene a bada Immobile, una certezza assoluta per il reparto difensivo dei rossoneri.

ROMAGNOLI 7 - Sa che deve recuperare terreno nelle gerarchie e risponde presente sfoderando una prestazione impeccabile

THEO HERNANDEZ 6,5 - L'asse con Leao funziona a meraviglia in fase offensiva, non è ancora al top della forma ma resta un pericolo costante con le sue sgroppate.

TONALI 7 - Il ragazzino timido dello scorso anno è solo un ricordo, Pioli ha ritrovato dopo l'estate un centrocampista più maturo e sicuro dei propri mezzi. Aggredisce,imposta, si propone senza palla: totale.

KESSIE 6 - Macchia il debutto stagionale con un errore dal dischetto che poteva costare caro ai rossoneri, mette nel motore minuti importanti in vista della Champions. (61' BAKAYOKO 5,5 - Rimedia un giallo e un problema fisico in poco più di dieci minuti. 74' BENNACER 6 - Solo uno spezzone per l'algerino, chiamato a dare il cambio a Bakayoko dopo l'infortunio))

FLORENZI 5,5 - Il meno in palla dei rossoneri, probabilmente non ancora perfettamente integrato negli schemi di Pioli. (61' SAELEMAEKERS 6 - Cerca di dare freschezza sulla destra, si sacrifica con generosità)

DIAZ 6,5 - Il folletto malagueño si accende a tratti ma dà sempre l'impressione di poter estrarre dal cilindro la giocata vincente. (80' BALLO TOURE - sv)

LEAO 7,5 - Il portoghese si conferma in forma smagliante, punta e salta Marusic con costanza, esaltandosi nell'uno contro uno ma dimostrandosi anche concreto sotto porta. (61' IBRAHIMOVIC 7 - Gli bastano sei minuti per tornare ad esultare a San Siro davanti al proprio pubblico, Ibra is back e per Pioli è una notizia fondamentale)

REBIC 7 - Due ruoli interpretati, due assist confezionati: partita di grande spessore del croato, la cui duttilità resta un'arma fondamentale per Pioli.

Simone Gambino

PAGELLE LAZIO

REINA 6 - Può poco su entrambi in goal del Milan. Per il resto nessun intervento degno di nota.

MARUSIC 5 - Soffre parecchio con un avvesario come Leao dalle sue parti. Manca anche in fase offensiva. (64' LAZZARI 5.5 - Torna in campo dopo l'infortunio e il Milan raddoppia. Impatto non trascendentale)

LUIZ FELIPE 5 - Inizia bene ma poi si perde dietro le folate offensive del Milan.

ACERBI 5,5 - E' sempre l'ultimo baluardo laziale, ma sul 2-0 si perde totalmente Ibra che può insaccare indisturbato.

HYSAJ 5,5 - Più ordinato in fase difensiva, ma non abbastanza per meritarsi una sufficenza. Viene anche ammonito e questo lo condiziona.

MILINKOVIC-SAVIC 5,5 - Non è il solito determinante Milinkovic, anche lui fatica come tutto il centrocampo biancoceleste. (74' BASIC 6 - Prova a entrare subito nel vivo della manovra, riuscendoci solo in parte)

LUCAS LEIVA 5 - Gira spesso a vuoto senza riuscire a dettare i tempi della manovra. Sverniciato dalla corsa di Leao in occasione del primo goal.

LUIS ALBERTO 5 - Nervoso e mai nel vivo del gioco. Il 'Mago' questa sera era senza la sua bacchetta.

PEDRO 6 - E' quello che ci prova di più, specialmente nel primo tempo. Strappa la sufficenza in una serata mediocre per tutta la Lazio. (84' RAUL MORO - s.v.)

IMMOBILE 5 - Non è proprio la sua serata: causa il rigore e fatica maledettamente e rendersi pericoloso. (84' MURIQI - s.v.)

FELIPE ANDERSON 5,5 - Prova ad accendersi con qualche fiammata, ma le sue iniziative non risultano incisive. (64' ZACCAGNI 5,5 - Il suo ingresso non dà la scossa alla manovra della Lazio)

Marco Trombetta