Milan-Juventus Women dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

MILAN-JUVENTUS WOMEN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Milan-Juventus Women

• Data: sabato 14 maggio 2022

• Orario: 14:30

• Canale TV: Juventus TV (visibile su DAZN), Milan TV (visibile su DAZN), TIMVISION

• Streaming: DAZN, TIMVISION

Il campionato di Serie A Femminile volge al termine. La Juventus, campione d'Italia per il quinto anno consecutivo, va ospite in casa del Milan.

La testa delle bianconere è già all'impegno in finale di Coppa Italia contro la Roma, in programma il 22 maggio, mentre le rossonere vogliono chiudere al meglio una stagione che le vede terminare al terzo posto in classifica, fuori dalla Champions League Femminile.

ORARIO MILAN-JUVENTUS FEMMINILE

La sfida di campionato tra Milan e Juventus si giocherà al Vismara Sports Centre sabato 14 maggio 2022. Il calcio d'inizio è previsto alle 14.30.

DOVE VEDERE MILAN-JUVENTUS FEMMINILE IN TV

L'ultima partita di campionato 2021/2022 sarà trasmessa sui canali ufficiali dei rispettivi club. Tramite DAZN si potrà dunque assistere all'incontro su Milan TV e Juventus TV, collegandosi all'app su smart tv di ultima generazione o collegare la propria tv ad una console come Xbox o PlayStation, ad un TIMVISION BOX o a dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick.

Con il TIMVISION BOX sarà possibilie seguire la sfida anche su su TIMVISION.

MILAN-JUVENTUS FEMMINILE IN DIRETTA STREAMING

L'incontro si potrà vedere anche in streaming sempre su DAZN, collegandosi al sito ufficiale tramite pc o notebook oppure scaricando l'app su dispositivi mobili

Stesso procedimento per TIMVISION, scaricando l'app o collegandosi al sito da dispositivo fisso o da smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-JUVENTUS FEMMINILE

MILAN WOMEN (3-4-2-1): Giuliani; Codina, Agard, Fusetti; Thrige, Adami, Grimshaw, Tucceri; Thomas, Bergamaschi; Longo.

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lundorf, Gama, Sembrant, Boattin; Cernoia, Pedersen, Grosso; Bonansea, Girelli, Nilden.