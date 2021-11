Milan-Inter, le pagelle: Tatarusanu e Calhanoglu decisivi

LE PAGELLE DI MILAN-INTER

MILAN:

TATARUSANU 7 - Eroe della serata per il Milan, il rigore parato a Lautaro è il giusto premio per la professionalità mostrata da quando è stato chiamato a sostituire l'infortunato Maignan.

CALABRIA 6 - Perisic è un cliente scomodo nel gioco aereo e in progressione, ma il capitano rossonero riesce a limitare i danni.

KJAER 6,5 - Esperienza e carisma, ingaggia duelli di pura fisicità con Dzeko, strappando applausi con un paio di chiusure.

TOMORI 6,5 - Salva il salvabile, si erge a salvatore della patria in un paio di occasioni, facendo leva sul suo atletismo.

BALLO-TOURE' 4,5 - L'errore di lettura e postura in occasione del secondo rigore nerazzurro è da matita blu, vive 45 minuti da incubo. (46' KALULU 6 - Rischia poco, resta concentrato e si fa apprezzare per una chiusura importante su Vidal)

TONALI 6,5 - Vive il derby a mille all'ora, lottando su ogni pallone con grande lucidità. (71' BENNACER 6,5 - Entra con il piglio giusto, pulisce un paio di situazioni complicate e si fa notare anche in fase offensiva)

KESSIE 5 - Pesa come un macigno la leggerezza commessa in avvio, che porta all'1-0 di Calhanoglu.

DIAZ 5,5 - Posizionato sulla destra, soffre la fisicità di Perisic e Bastoni e non riesce ad incidere. (59' SAELEMAEKERS 6 - La benzina è ormai esaurita dopo questo ciclo di partite, nel finale sfiora il goal-partita con un destro velenoso che si infrange sul palo)

KRUNIC 5,5 - Arma tattica di Pioli, chiamato a schermare Brozovic, senza però riuscire a dare un apporto significativo in fase offensiva. (84' BAKAYOKO sv)

LEAO 5,5 - Qualche spunto individuale, un paio di conclusioni spavalde: troppo poco per far male alla difesa nerazzurra. (59' REBIC 6,5 - Non è al meglio ma dimostra ancora una volta di essere un giocatore fondamentale per questo Milan, accendendo i rossoneri nel finale con un paio di fiammate)

IBRAHIMOVIC 5 - Spesso solo, poco mobile, soffocato dalla marcatura di De Vrij: un derby non alla sua altezza. Su punizione l'unico sussulto della sua serata.

Simone Gambino

INTER

HANDANOVIC 6.5 - Incolpevole sulla deviazione di De Vrij, si esalta sulla punizione di Ibrahimovic nell'unica vera occasione in cui viene chiamato in causa.

SKRINIAR 6.5 - Ennesima prestazione positiva per il difensore slovacco, attento sia sui rivali veloci che su quelli più fisici.

DE VRIJ 5 - La deviazione che costa l'autogol è tanto sfortunata quanto determinante: per il resto della gara sbaglia poco, ma quel colpo di testa dalla parte sbagliata pesa tantissimo.

BASTONI 6.5 - Puntuale in copertura, intraprendente in fase di spinta, disputa un derby decisamente positivo. Esce per un problema fisico. (84' DIMARCO S.V.)

DARMIAN 6.5 - Ancora una buona prova per lui: ormai stabilmente titolare sulla corsia destra, si procura il secondo rigore e, in generale, dà continuità alla sua prestazione sulla fascia. (76' DUMFRIES 6 - Si limita al compitino e lo svolge senza intoppi).

BARELLA 6 - Alterna palloni recuperati a palloni persi, corre molto ma non col solito costrutto. Più impreciso di altre volte, ma sicuramente una prestazione sufficiente. Lascia il campo infortunato. (68' VIDAL 5.5 - Appena entrato in campo ha subito la palla buona per l'1-2, ma calcia debolmente e la vanifica).

BROZOVIC 5 - Nel primo tempo non è quasi mai nel vivo delle azioni principali, nella ripresa commette anche qualche errore di troppo in fase di impostazione. Non una serata epica per lui.

CALHANOGLU 7 - Ha il dente avvelenato con la sua ex squadra, anche se non si capisce bene il perché. Trasforma però la sua voglia di rivalsa in vendetta quando prima si procura un calcio di rigore e poi lo trasforma assumendosi una responsabilità che nemmeno gli sarebbe spettata. Continua il suo derby giocando bene e rimanendo sempre nel vivo del gioco.

PERISIC 6 - Sempre presente sulla corsia sinistra, dà il suo contributo senza però mai riuscire a trovare la giocata determinante.

DZEKO 5.5 - Gira molto a vuoto, i ritmi altissimi della gara specialmente nel primo tempo non lo aiutano. (76' CORREA 5.5 - Non la vede letteralmente mai).

MARTINEZ 6 - Il rigore fallito pesa inevitabilmente tantissimo sull'economia del match, ma sembrano più i meriti di Tatarusanu che i demeriti del 'Toro'. (84' SANCHEZ S.V.)

Renato Maisani