Milan-Inter, le formazioni ufficiali: Rebic ed Eriksen titolari

Pioli sceglie Tonali in mediana e preferisce Rebic a Leao sulla trequarti a sinistra dietro Ibrahimovic, Conte punta su Eriksen e Perisic.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-INTER

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

E’ tutto pronto allo stadio San Siro, dove sta per andare in scena il derby della Madonnina Milan-Inter.

Stefano Pioli disegna la compagine rossonera con un 4-2-3-1, nel quale sono Calabria, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez a comporre la linea difensiva.

In mediana fiducia alla coppia Tonali-Kessié, mentre in avanti, alle spalle dell’unica punta Ibrahimovic, il trio composto da Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic. Panchina per Leao.

Antonio Conte si affida invece ad un 3-5-2 nel quale, davanti ad Handanovic, sono Skriniar, De Vrij e Bastoni a completare il pacchetto di difesa.

Chiavi del centrocampo affidate a Brozovic, con Barella ed Eriksen ai suoi lati in veste di mezzali e Hakimi e Perisic chiamati a presidiare gli esterni. In attacco, tocca alla coppia Lautaro Martinez-Lukaku.