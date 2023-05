Le condizioni di Leao verso Milan-Inter: lavoro personalizzato e terapie

Il portoghese non si è allenato con il resto del gruppo a due giorni dall'Euroderby: lavoro individuale e cure dopo l'elongazione all'adduttore.

Il Milan tiene il fiato sospeso. A due giorni dall’euroderby d’andata, primo round del doppio impegno della semifinale di Champions League, i rossoneri attendono novità sul fronte Rafael Leao.

Il portoghese ha accusato un risentimento muscolare sabato, in occasione della sfida di campionato vinto per 2-0 a San Siro dalla squadra di Pioli, e ha lasciato il rettangolo verde di gioco dopo appena 10 minuti.

Gli esami strumentali hanno rivelato che si tratta di un'elongazione all'adduttore della coscia destra, che con molta probabilità lo terrà fuori nella sfida di mercoledì: nel mirino c’è il ritorno contro l’Inter, in programma martedì 16 maggio.

Nella giornata di oggi, il portoghese ha svolto infatti un lavoro personalizzato in palestra dove ha svolto cure e terapie. Seduta individuale per Leao, che non è sceso in campo con il resto del gruppo.

Tutto secondo programma per il portoghese, che domani potrebbe svolgere una parte della seduta di rifinitura in compagnia del resto della squadra.

Proprio nella giornata di martedì arriveranno risposte importanti circa la presenza di Leao nel derby d’andata della semifinale di Champions League contro l’Inter.

Le percentuali di un impiego restano basse, con Pioli che è orientato a non rischiarlo per mandarlo in campo il 16 maggio, nella gara di ritorno che deciderà quale delle due volare ad Istanbul il 10 giugno per la finale di Champions League.