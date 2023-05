Infortunio Leao, l'esito degli esami: elongazione del muscolo adduttore, Derby in dubbio

Rafael Leao si è sottoposto oggi agli esami di rito dopo l'infortunio riportato nel weekend: Milan-Inter a rischio.

E’ una giornata importante quella che si sta vivendo in casa Milan. Rafa Leao, dopo l’infortunio riportato sabato pomeriggio nel match di campionato contro la Lazio, è stato sottoposto agli esami di rito.

A pochi giorni dall'Euroderby tra i rossoneri e l'Inter, in semifinale di Champions League, il pensiero è rivolto alle condizioni del portoghese.

" Rafael Leao si è sottoposto questa mattina a esami strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra. L’evoluzione del quadro clinico sarà monitorata giorno per giorno".

Come recita il comunicato del Milan, dunque, elongazione dell'adduttore della coscia destra: situazione che mette in dubbio il suo impiego dal primo minuto in Milan-Inter.

I prossimi giorni saranno decisivi per comprendere al meglio le possibilità di vederlo in campo nel Derby di Champions League, ma Stefano Pioli potrebbe anche decidere di preservarlo in vista del ritorno.