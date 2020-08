Il Milan riparte da Ibrahimovic: allenamento posticipato per averlo in campo

Zlatan Ibrahimovic è pronto a mettersi a disposizione di Stefano Pioli. Il Milan posticipa l’allenamento per averlo subito al lavoro.

Il ripartirà da un’importante certezza nella prossima stagione: Zlatan Ibrahimovic.

Il fuoriclasse svedese nella tarda serata di sabato è atterrato a Linate ed è quindi tornato in per iniziare quella che di fatto sarà la sua terza avventura al Milan.

I timori delle scorse settimane legati ad un mancato accordo per la firma di un nuovo contratto sono stati spazzati via ed anzi, Ibra è già pronto a mettersi a disposizione di Stefano Pioli.

Come riportato da Sky, l’attaccante si è sottoposto come da prassi a tampone e nelle prossime ore riceverà i risultati. Il Milan ha quindi deciso di posticipare l’allenamento in modo da permettere ad Ibrahimovic di prendervi parte, qualora ovviamente dovesse risultare negativo ai test.