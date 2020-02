Il Milan cambia pelle per il derby: 4-4-1-1 con Calhanoglu dietro a Ibrahimovic

Stefano Pioli vara un nuovo modulo per il suo Milan: avanza l'ipotesi del 4-4-1-1, con Bonaventura a sinistra e Calhanoglu dietro la punta.

Con il 4-4-2, il sembrava aver trovato la sua identità tattica ideale nelle ultime uscite. Stefano Pioli però potrebbe apportare una grande noviità iin vista del derby, con un cambiamento non radicale, ma comunque significativo.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il tecnico rossonero starebbe pensando di schierare Calhanoglu in un ruolo diverso: da trequartista, alle spalle dell'unica punta Ibrahimovic, in un 4-4-1-1, modulo provato nell'allenamento di oggi a Milanello.

Il posto del turco a sinistra lo prenderebbe Bonaventura, con Castillejo confermato a destra. A farne le spese sarebbero Rebic e Leao, che andrebbero comunque a rappresentare delle alternative importanti dalla panchina.

Per Calhanoglu si tratterebbe di un ritorno al passato, in un ruolo che ha coperto per molto tempo soprattutto in , con il e ancora prima con l'Amburgo, dove aveva giocato anche da attaccante prima di arretrare la sua posizione.