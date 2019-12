Milan, Cassano: "Seedorf litigò con Ibrahimovic, intervenne Allegri"

La convivenza tra i grandi campioni non è sempre rose e fiori: nel della stagione 2010/2011 ce n'erano diversi, incluso Antonio Cassano che quell'anno conquistò l'unico Scudetto della carriera.

Intervenuto ai microfoni di 'Tiki Taka', l'ex attaccante barese ha raccontato un episodio che vide protagonisti Clarence Seedorf e Zlatan Ibrahimovic.

"L'aneddoto più bello che ormai posso dire visto che è andato in prescrizione è il litigio Ibrahimovic-Seedorf prima di -Milan, vinta poi 2-0. Seedorf ha preso la palla e ha detto 'oggi non ci alleniamo'. Ibra stava andando lì e Allegri ha tolto il pallone e non ci siamo più allenati: 'Qui comando io e fate quello che vi dico, litigate, insultatevi ma fate quello che vi dico io'. Sono andati in campo, hanno fatto goal Seedorf e Ibrahimovic a Firenze e abbiamo vinto 6-7 partite di seguito. I grandi campioni ed il grande gestore".