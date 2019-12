Bennacer: "Volevo fare l'ingegnere, mi dissero che era impossibile fare il calciatore"

Ismaël Bennacer rivela un aneddoto passato: "I professori sostenevano che fare il calciatore sarebbe stato impossibile per me".

Da vincere la Coppa d'Africa a progettare case e palazzi il passo è veramente breve: almeno nel caso di Ismaël Bennacer, centrocampista che il ha prelevato dall' in estate.

Finora l'algerino non ha convinto pienamente nel ruolo di mediano nel 4-3-3 di Pioli, venendo rimandato nei giudizi a tempi migliori sia per lui che per il club, invischiato a metà classifica e lontano ben undici lunghezze dalla zona .

Intervistato da 'Sportmediaset', Bennacer ha svelato che qualche anno fa avrebbe potuto proseguire gli studi per diventare un ingegnere, incoraggiato anche dagli stessi suoi professori.

"A scuola andavo bene e volevo diventare un ingegnere, i professori mi dicevano che sarebbe stato impossibile fare il calciatore".

Contro il ha sfiorato il primo goal in rossonero: solo un intervento in ripiegamento di Berardi gli ha impedito di esultare.