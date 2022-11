Il Milan si prepara alla ripresa del campionato: amichevoli contro Arsenal, Liverpool e PSV

Il club rossonero ha programmato tre amichevoli nel mese di dicembre: due nella Dubai Cup, contro Arsenal e Liverpool, e una contro il PSV in Olanda.

Il 2 dicembre suona la campanella per il Milan. Dopo il periodo di vacanza concesso dal tecnico Stefano Pioli, i calciatori rossoneri - fatta eccezione per quelli impegnato ai Mondiali in Qatar - si ritroveranno il 2 dicembre a Milanello per prepararsi in vista della ripresa del campionato, in programma il 4 gennaio.

Il ‘Diavolo’, che affronterà all’Arechi la Salernitana nella prima gara del 2023, volerà il 10 dicembre a Dubai, dove resterà fino al 20 dicembre, prima di fare ritorno in Italia.

Negli Emirati Arabi Uniti, la squadra di Pioli giocherà due sfide amichevoli, entrambe valide per la Dubai Cup, contro due avversari di grande prestigio, l'Arsenal e il Liverpool.

Su DAZN puoi seguire le amichevoli del Milan: attiva ora!

Il Milan affronterà i ‘Gunners’ il 13 dicembre alle ore 13:00 italiane (le 18:00 locali) e i ‘Reds’ di Klopp il 16 dicembre alle 14:30 italiane (le 19:30 locali).

Come dicevamo, il 20 dicembre il Milan tornerà in Italia, mentre per il 30 è fissata un’amichevole in Olanda contro il PSV Eindhoven, l’ultimo test prima della ripresa della Serie A con la trasferta di Salerno.

MILAN, LE AMICHEVOLI DI DICEMBRE