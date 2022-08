Freccia a destra per il Milan: c’è l’accordo con il Barcellona per Sergiño Dest

Il Milan è pronto a mettere a segno l’ennesimo colpo del suo mercato. Arriva dal Barcellona il nuovo rinforzo per l’out di destra.

Il mercato del Milan non conosce soste. Dopo aver chiuso per Aster Vranckx (il centrocampista belga è già arrivato a Milano per sottoporsi alle visite mediche di rito), il club rossonero è ora pronto ad accogliere un rinforzo per la fascia destra: Sergiño Dest.

Secondo quanto riportato da ‘Sky’, l’operazione con il Barcellona è già stata definita sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro.

Una trattativa, quella per l’esterno statunitense, che si è resa necessaria dopo l’infortunio occorso a Florenzi. Il Milan non lascia quindi nulla al caso e mette a disposizione di Pioli un altro importante rinforzo per la sua difesa.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Ajax, Dest ha fatto il suo esordio da professionista nel luglio del 2019 e già nell’ottobre del 2020 è stato prelevato dal Barcellona a fronte di un esborso da oltre venti milioni di euro.

Nazionale statunitense, ha totalizzato 72 presenze con la maglia blaugrana e segnato tre reti.