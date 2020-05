Mihajlovic da applausi: in campo col pallone a Casteldebole

Sinisa Mihajlovic nel quartier generale del Bologna con pallone e scarpini al piede: neanche un anno fa l'inizio della battaglia contro la leucemia.

Guerriero. E' l'unico aggettivo che viene in mente per definire Sinisa Mihajlovic, il quale a distanza di neanche un anno dall'inizio della partita - vinta - contro la leucemia indossa gli scarpini e sgroppa in campo.

L'allenatore del , a Casteldebole, ha confermato di avere una gran voglia di sentire il profumo del prato. Alle corse, iniziate qualche giorno fa, Sinisa ha aggiunto l'attrezzo più amato: il pallone.

Bandana in testa, pantaloncini e scarpe: il tecnico serbo lancia l'ennesimo messaggio, dimostrando forza e carattere. Un momento condiviso dal Bologna sul proprio profilo Instagram.

Il 13 luglio 2019 Mihajlovic annunciava di dover fare i conti con la leucemia, il 20 maggio 2020 corre e gioca. Solo applausi.