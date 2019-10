Michel Bastos dice stop: annuncia il ritiro a 36 anni

L'ex Lille e Lione Michel Bastos ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. È passato anche per la Roma e per lo Schalke 04, 10 presenze col Brasile.

In Europa ha collezionato oltre 300 presenze e disputato le competizioni più importanti. Con il ha giocato un Mondiale. A 36 anni Michel Bastos si ferma e appende gli scarpini al chiodo, annunciando il ritiro.

L'esterno sinistro brasiliano ha vestito le maglie del e - soprattutto - del , club con cui ha raggiunto una semifinale di nel 2010. Nello stesso anno ha disputato il Mondiale da titolare con la 'Seleçao', fermandosi ai quarti di finale.

La sua storia personale in Europa è passata anche dall' nei primissimi anni di carriera, ma anche dalla ( 04) e persino dalla . Con i giallorossi ha disputato la seconda metà di stagione 2013/14, con 17 presenze e un goal all'attivo. Era arrivato in prestito all'Al-Ain, per poi tornare in Brasile a fine anno.

Bastos ha annunciato il ritiro con un post sul proprio profilo Instagram, ringraziando tutti i club in cui ha giocato.

"Non ho parole per descrivere ciò che il calcio professionistico è stato per me, ma è arrivato il difficile momento di salutare. Quando ero piccolo guardavo mio padre e sognavo di essere come lui. Sono andato ben oltre quanto potessi immaginare”.

La sua ultima avventura da calciatore è stata con l'América in Serie B brasiliana. La scorsa stagione aveva giocato nello Sport Recife.