Brasile-Argentina, Messi furioso: "Arbitro non all'altezza"

Messi furioso per l'arbitraggio di Brasile-Argentina, con l'Albiceleste eliminata dal torneo: "Mai andati al VAR, il Brasile gestisce tutto".

Furioso. Non c'è altra parola per descrivere Lionel Messi dopo l'eliminazione della sua per mano del dalla Copa America 2019. Condannata a salutare il torneo a un passo dalla finale - di Gabriel Jesus e Roberto Firmino le reti del 2-0 per i verdeoro - la 'Pulga' ha attaccato duramente il direttore di gara, reo di non essere stato all'altezza di una semifinale così importante.

L'argentino ha voluto infatti denunciare un arbitraggio che, a suo dire, avrebbe danneggiato l'Albiceleste. Il VAR non è infatti mai stato chiamato in causa anche nelle circostanze più dubbie, con la Nazionale di Scaloni che agli occhi di Messi è apparsa nettamente sfavorita rispetto al Brasile in ogni giudizio arbitrale, come tuonato dalla stella del nel post-gara.

"Si sono stancati di coprire le cazzate in questa Copa America e non sono andati a vedere al VAR, è incredibile. Per noi erano tutti cartellini gialli, per loro mai. L'arbitro non è stato equo. Spero che il CONMEBOL faccia qualcosa, anche se penso che non farà nulla perché il Brasile gestisce tutto, è molto complicato".

🤬 ¡Messi no se guardó nada y se fue con todo contra el VAR! 🎥 pic.twitter.com/jxqSBIrKP3 — Goal en español (@Goal_en_espanol) July 3, 2019

Un attacco molto duro, quello di Messi, il quale ha poi rincarato la dose.

"Siamo arrabbiati perché abbiamo fatto una grande partita a finire in questo modo... Non sono stati superiori a noi. Sono stanco di pagare in questa Copa America e oggi non sono mai andati a vedere il VAR. L'arbitro non era all'altezza del compito".

L'Argentina reclama infatti almeno un calcio di rigore, oltre ad altre azioni quanto meno dubbie per il gruppo allenato da Scaloni. Ciò che resta è però il verdetto del campo, con il Brasile in finale (in attesa di scoprire la vincente tra Perù e ) e l'Argentina a casa.

L'ennesima battuta d'arresto per Lionel Messi con la propria Nazionale, la sua nona grande eliminazione. Quattro volte fuori dal Mondiale ( 2006, 2010, Brasile 2014, 2018), cinque volte dalla Copa America ( 2007, 2011, 2015, 2016, 2019). Una macchia che Messi non riesce proprio a cancellare.