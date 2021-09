Debutto casalingo rimandato per Messi: salta la sfida tra PSG e Clermont

Messi non prenderà parte alla sfida tra PSG e Clermont in programma al 'Parco dei Principi': anche Neymar, come tanti sudamericani, out.

La recente pausa per le Nazionali ha lasciato uno strascico di polemiche e conseguenze come raramente era successo. Tante 'vittime' illustri, tra cui Lionel Messi. L'argentino appena passato al PSG, infatti, è stato impegnato fino a questa notte nelle sfide valide di qualificazione ai Mondiali in programma nel 2022 in Qatar. La sfida contro la Bolivia lo ha visto protagonista con una splendida tripletta, ma ha anche sancito il suo destino in vista del weekend. Messi, come tanti compagni e altri giocatori sudamericani di altre squadre, verrà tenuto a riposo nel fine settimana. Lo ha rivelato il tecnico del PSG Mauricio Pochettino.

Fantacalcio 2021/2022: formazioni titolari Serie A "I giocatori sudamericani Paredes, Messi, Di Maria e Neymar, non ci saranno per una questione di buon senso". La Pulce salterà quindi la sfida di Ligue 1 contro il Clermont, in programma sabato alle 17.00 al 'Parco dei Principi'. Rimandato dunque il debutto casalingo di Messi, che ha già giocato 24 minuti nella sfida esterna contro lo Stade Reims in programma il 29 agosto. Lo stadio parigino deve attendere ancora dunque, per poi ribollire nel giorno dell'esordio casalingo del fuoriclasse argentino. Al pari di Messi, non saranno a disposizione di Pochettino dunque per PSG-Clermont neanche Di Maria, Paredes Neymar. Un problema che non coinvolterà solamente la squadra della capitale, ma diverse compagini di Ligue 1: troppo poco tempo per recuperare i sudamericani.