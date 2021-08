Messi numero 30 al PSG: i motivi della scelta

Diversamente da quanto ci si aspettava, Messi non indosserà la 10: confermata però la possibilità di indossare nuovamente la 30.

Alla fine Lionel Messi ha lasciato il Barcellona e si è trasferito al PSG. Una vecchia storia tramutatasi in realtà ad agosto 2021. L'argentino comporrà un tridente da sogno insieme a Mbappè, per molti il suo erede, e l'amico Neymar. Che a sorpresa indosserà ancora il 10.

Messi, infatti, ha deciso di non accettare il 10 dall'amico e giocherà il prossimo biennio in maglia PSG con la casacca 30. Una scelta a sorpresa, che riporta al passato del fuoriclasse sudamericano, dopo l'addio di Ronaldinho al Barcellona.

¡Messi ya hace de su magia en el Parque de los Príncipes! 🤩🪄⚽🇫🇷 pic.twitter.com/xz78mZ2px3 — Goal en español (@Goal_en_espanol) August 10, 2021

MESSI NUMERO 30 AL PSG, I MOTIVI

Neymar continuerà con la 10, per volere di Messi e dell'armonia nello spogliatoio. Messi ha così dovuto optare per un nuovo numero, in una rosa del PSG che vedeva prima del suo arrivo la quasi totalità delle assegnazioni dall'1 di Keylor Navas al 24 di Kehrer. Libero il 13, ancora da assegnare.

Il PSG, d'accordo con il 30 Letellier, quarto portiere,, ha cambiato l'assegnazione di tale numero, assegnandola a Messi. Il motivo? L'argentino è tornato indietro al passato, nelle prime due annate al Barcellona prima di indossare il 19 e l'iconica 10. Era il 2007/2008 e per la seconda e ultima annata, la Pulce vestiva il 19 aspettando il suo momento, arrivato con l'addio di Ronaldinho al Milan.

Il 30, invece, è la maglia delle prime stagioni: dal 2004 al 2006, Messi ha indossato un numero da giovane. Ora, quindici anni dopo, lo fa da fuoriclasse.