Messi e la Champions, amore spezzato: ultima finale nel 2015

Ci sono tanti volti, delusi, a Madrid. Non tra i tifosi del Real, estasiati per il passaggio ai quarti di Champions. Non tra i giocatori di Ancelotti, capaci di eliminare il PSG in rimonta assicurandosi il proseguo della competizione. Lasciano il campo a testa bassa per diversi motivi i vari Donnarumma, Neymar, Mbappé. E naturalmente Leo Messi. Eliminazione eguale e contraria per l'argentino.

2022, ottavi di Champions ❌

2021, ottavi ❌

2020, quarti ❌

2019, semifinali ❌

2018, quarti ❌

2017, quarti ❌

2016, quarti ❌#RealPSG è l'ennesima delusione per Messi 😮 pic.twitter.com/eeJ3BCIq6A — GOAL Italia (@GoalItalia) March 9, 2022

Un anno fa Messi cadeva per mano del PSG. Ora cade con il PSG. Lo fa dopo aver segnato cinque reti in sei partite. Stavolta si è fermato a cinque in sette. Nel 2021 venne sbattuto fuori dalla Champions a Parigi, stavolta lo fa in Spagna. Piccole differenze ma un filo conduttore: in Europa solo delusioni, da tempo.

Pallone d'Oro lo scorso dicembre grazie alle reti segnate col Barcellona e al successo in Copa America, Messi non riesce più a trascinare le sue squadre alla gloria in Europa. Stavolta si è fermato agli ottavi, come un anno fa. L'ultima finale? Un'era fa: nel 2015. Battè la Juventus, ma in squadra al suo fianco c'erano Xavi, Iniesta e la storia di un team blaugrana sfaldatosi nel tempo.

Al PSG la musica non è cambiata. Il Real Madrid ha esperienza e classe, gioca da squadra nei momenti bui. La formazione parigina ha classe, ma ha ancora poca esperienza di squadra, che ha portato alla rimonta firmata Benzema e al passaggio ai quarti di Champions League.

Senza troppi giri di parole, la prima esperienza lontana da Barcellona è una grossa delusione. Certo, Messi ha fornito una quantità considerevole di assist, ben dieci in Ligue 1, ma a livello di reti i dati sono netti: due goal in 17 incontri di campionato, sette totali in ventiquattro presenze. Poco, pochissimo.

Le cinque reti di Champions, non indorano la pillola. Due contro il Bruges, una contro il Manchester City e due contro il Lipsia, nell'unica gara in cui è sembrato veramente decisivo in stagione. Per il resto, zero in due sfide contro il Real Madrid e a secco anche nel ritorno contro i Citizens. Sempre da titolare.

Da quando ha vinto la Champions nel 2015, Messi ha al massimo raggiunto una semifinale, quella del 2019 in cui venne spazzato via dal Liverpool di Klopp, poi laureatosi Campione d'Europa contro il Tottenham. Per il resto solo quarti e ottavi di finale raggiunti.

Non solo a livello realizzativo la prima stagione di Messi col PSG è un flop assoluto. E' specchio di un conto in rosso anche l'eliminazione dalla Champions League e quella in Coppa di Francia. Nella sconfitta in Supercoppa di Francia non era presente, ma per il suo team è stato comunque un tonfo con cui fare i conti.

Cosa rimane a Messi e al PSG negli ultimi due mesi di stagione? La Ligue 1, che a meno di sorprese verrà vinta in primavera, visto il +13 in classifica sul Nizza. Una magrissima consolaziome, per chi è abituato a vincerla con largo anticipo, quasi sempre. Ciò che contava è sfumato. Dejà-vù.