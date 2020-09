Messi 'blocca' Suarez al Barcellona? Juventus tra Dzeko e Cavani

La permanenza di Leo Messi al Barcellona potrebbe portare Suarez a seguire le sue orme. Intanto la Juve tratta sia Dzeko che Cavani.

La continua la sua ricerca dell'attaccante da regalare ad Andrea Pirlo, visto che le strade con Higuain si separeranno. Una prima punta di spessore e blasone, serve alla Vecchia Signora, che negli ultimi giorni era andata decisa su Luis Suarez.

La permanenza di Leo Messi al Barcellona, però, secondo quanto riportato da 'La Stampa', potrebbe convincere anche il grande amico e collega Luis Suarez. I due potrebbero fare insieme un ultimo anno al e poi lasciare a giugno 2021. Anche il contratto dell'uruguaiano, infatti, scade tra un anno.

Se questa ipotesi nelle prossime ore dovesse trovare riscontro, la Juventus sarebbe costretta fin da subito a virare su altri obiettivi. C'è sempre il nome di Edin Dzeko, che Pirlo aveva annunciato tra i suoi preferiti alla società, tra i papabili.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', l'affare in tal senso è frenato però dalla difficile comunicazione - : è bloccato anche l’arrivo di Milik in giallorosso. Per Dzeko sposare la Vecchia Signora, infatti, dovrebbe innescarsi un domino degli attaccanti. Ma intanto il bosniaco resta molto di più che un semplice piano B.

E nel mentre, di pari passo a Dzeko, come vi abbiamo raccontato ieri sera è tornato forte in auge il nome di Edinson Cavani. Nelle scorse ore sono stati riattivati i contatti con il giocatore al fine di capire se la volontà di non accettare il club bianconero persiste o se potrebbe svanire.

Il casting della punta quindi procede, e ovviamente non va depennato dalla lista il nome di Luis Suarez. Il giocatore starebbe anche pensando di sostenere l’esame di italiano B1 (terzo livello), un passaggio obbligatorio per ottenere il passaporto comunitario.